Friends: berühmte Szene im Brunnen war für Courtney Cox ein Albtraum

Sechs Freunde, die in einem Brunnen tanzen und dabei offenbar richtig Spaß haben: Die Titelsequenz der Kult-Sitcom "Friends" mit Jennifer Aniston, Matthew Perry, Lisa Kudrow und Co. gehört zum Grundwissen von TV-Enthusiasten. Doch so beschwingt die Schauspieler in dem Intro auch wirken – Spaß hat der Dreh nicht gemacht, zumindest nicht Courteney Cox. In einem Interview in der "The Ellen DeGeneres Show" beichtete die Schauspielerin: "Wir waren sehr lange in diesem Brunnen. Irgendjemand dachte, das würde Spaß machen, aber lass mich dir sagen, was passierte: Es macht keinen Spaß, stundenlang in einem Brunnen zu tanzen."