GNTM: Ex-Kandidatin Lijana Kaggwa spricht über Mobbing

2020 war Lijana Kaggwa Kandidatin bei "Germany's next Topmodel". Im Finale stieg sie freiwillig aus. Wie heftig sie in den sozialen Medien und im Privatleben attackiert wurde, machte sie nun mit erschütternden Schilderungen bei "Promi Shopping Queen" klar.

Auch wenn Lijana Kaggwa die letzte Staffel von "Germany's next Topmodel" nicht gewann, beherrschte sie über weite Strecken die Schlagzeilen. Erst stand sie mit ihrer Freundin Larissa stets im Zentrum von Zoff, Eifersüchteleien und Neid zwischen den Modelanwärterinnen, dann erklärte sie live im Finale ihren Rückzug aus dem Rennen um die Modelkrone. Nun wagte sich die 24-Jährige erneut auf den Laufsteg – und berichtete als Kandidatin von "Promi Shopping Queen" über die heftigen Auswirkungen ihrer Teilnahme bei Heidi Klums Modelshow.

Sie habe "extremes Mobbing" erfahren, schilderte Kaggwa. "Anfangs nur Cyber-Mobbing, es ist dann aber irgendwann in reale Attacken in meinem Leben übergeschwappt", erinnerte sie sich. "Ich wurde bespuckt auf der Straße, die Leute standen bei mir vor der Haustür, mein Auto wurde zugemüllt." Selbst ihr Vierbeiner wurde ins Visier genommen, wie die Ex-GNTM-Teilnehmerin beschrieb: "Ich hatte Giftköder im Garten, also die wollten tatsächlich sogar meinen Hund umbringen."