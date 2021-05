Golden Globes sollen nach heftiger Kritik reformiert werden

Die Kritik an den Golden Globes war zuletzt unüberhörbar geworden: Ein paar Dutzend ausländischer, zumeist weißer Filmjournalisten der Hollywood Foreign Press Association (HFPA) stimmt alljährlich über die Gewinner des zweitwichtigsten Filmpreises der Welt ab. Das Thema Diversität wurde dabei meist eher kleingeschrieben – so wurden in diesem Jahr Produktionen mit schwarzen Hauptdarstellern wie "I May Destroy You", "One Night in Miami", "Judas and the Black Messiah", "Da 5 Bloods" und "Ma Rainey's Black Bottom" größtenteils ignoriert.