Golden Globes 2022 werden nirgendwo übertragen

So eine Golden-Globes-Zeremonie wie am Sonntag (9. Januar) gab es noch nie. Wie unter anderem "The Hollywood Reporter" berichtet, wird es für die Preisverleihung noch nicht mal einen Livestream geben. Ein Vertreter der "Hollywood Foreign Press Association" (HFPA) erklärte demnach: "Das diesjährige Event wird eine private Veranstaltung und wird nicht live übertragen. Wir werden auf der Golden-Globes-Webseite und in den sozialen Medien Echtzeit-Updates zu den Gewinnern bereitstellen."