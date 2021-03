Golden Globes 2021: Helena Zengel geht nach Nominierung leer aus

Kein Golden Globe für die deutschen Hoffnungen: Sowohl die erst zwölf Jahre alte Schauspielerin Helena Zengel als auch die Serie "Unorthodox" waren am Sonntag nicht unter den Preisträgern.

Die zwölfjährige Deutsche Helena Zengel, die für ihre Rolle im Western "Neues aus der Welt" an der Seite von Tom Hanks als "Beste Nebendarstellerin" nominiert war, ging am Sonntag bei der Verleihung der Golden Globes leer aus. Statt der jungen Berlinerin gewann Superstar Jodie Foster die begehrte Auszeichnung für ihre Nebenrolle im Thriller "The Mauritanian". Zengel war während der Show live aus Berlin zugeschaltet. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Preisverleihung größtenteils online stattfinden. Die Komikerinnen Tina Fey und Amy Poehler moderierten die Veranstaltungen auf getrennten Bühnen in Beverly Hills und New York.

Der große Gewinner dieses besonderen Gala-Abends ist das Drama "Nomadland". Das Road-Movie, in dem Hauptdarstellerin Frances McDormand als Nomadin durch die USA reist, konnte sowohl als "Bestes Filmdrama" als auch in der Kategorie "Beste Regie" die Jury überzeugen. Als beste Komödie wurde der Satire-Hit "Borat Subsequent Moviefilm" ausgezeichnet. Hauptdarsteller Sacha Baron Cohen erhielt hierfür auch den Preis als bester Schauspieler in einer Komödie.

Auch eine posthume Ehrung wurde verliehen: Chadwick Boseman, der im August 2020 im Alter von 43 Jahren an Krebs starb, wurde als Hauptdarsteller im Netflix-Drama "Ma Rainey's Black Bottom" ausgezeichnet. Der Schauspieler gilt auch als aussichtsreicher Anwärter für die Oscarverleihung, die im April stattfinden wird.

In den Serien- und Fernsehkategorien konnte die Netflix-Produktion "The Crown", die das Leben des britischen Königshauses beleuchtet, mit insgesamt vier Preisen große Erfolge verzeichnen. Das Drama gewann den Preis für die Beste Drama-Serie, die beste Hauptdarstellerin Emma Corrin, den besten Hauptdarsteller Josh O'Connor und die beste Nebendarstellerin Gillian Anderson. Die deutsche Serie "Unorthodox", die als beste Miniserie oder Fernsehfilm nominiert war, ging hingegen leer aus. Stattdessen wurde das Schachdrama "Das Damengambit" ausgezeichnet.

Die Golden Globes werden jährlich von der Hollywood Foreign Press Association, Hollywoods Auslandspresse, verliehen. Knapp 90 internationale Journalisten entscheiden in 14 Film- und elf Fernsehkategorien. Die Golden Globes zählen neben den Oscars und den Emmys zu den wichtigsten Filmpreisen weltweit.

