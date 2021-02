Creed II: Rocky's Legacy – Kritik zum Film bei RTL

Im Ring: Adonis Creed (Michael B. Jordan, rechts) und sein Mentor Rocky Balboa (Sylvester Stallone). Fotoquelle: TVNOW / 2018 Metro-Goldwyn-Mayer-Pictures Inc. and Warner Bros. Entertainment Inc.

"Creed II: Rocky's Legacy" setzt die Spin-off-Reihe der "Rocky"-Filme fort - kann aber nicht mit dem ersten Teil mithalten. Hier bereitet sich Adonis Creed (Michael B. Jordan) auf den wohl wichtigsten Kampf seiner Boxerkarriere vor. Fotoquelle: TVNOW / 2018 Metro-Goldwyn-Mayer-Pictures Inc. and Warner Bros. Entertainment Inc.

Rocky (Sylvester Stallone) versucht, wieder Kontakt zu seinem Sohn aufzunehmen. Fotoquelle: TVNOW / 2018 Metro-Goldwyn-Mayer-Pictures Inc. and Warner Bros. Entertainment Inc.

Viktor Drago (Florian Munteanu, vierter von links) wird von seinem Vater Ivan (Dolph Lundgren, dritter von links) trainiert. Fotoquelle: TVNOW / 2018 Metro-Goldwyn-Mayer-Pictures Inc. and Warner Bros. Entertainment Inc.

Der Vater von Adonis (Michael B. Jordan, rechts) wurde einst von Viktors (Florian Munteanu) Vater getötet. Nun treffen die beiden Boxer im Ring aufeinander. Fotoquelle: TVNOW / 2018 Metro-Goldwyn-Mayer-Pictures Inc. and Warner Bros. Entertainment Inc.

Trainingsmethoden à la Rocky (Sylvester Stallone, links): Adonis Creed (Michael B. Jordan) muss auf einen Stapel Autoreifen einprügeln. Fotoquelle: TVNOW / 2018 Metro-Goldwyn-Mayer-Pictures Inc. and Warner Bros. Entertainment Inc.

Wie der Vater so der Sohn? Die Leben von Viktor Drago (Florian Munteanu, rechts) und seinem Vater Ivan (Dolph Lundgren) hätten durchaus Potenzial, doch der Film klammert sie weitgehend aus. Fotoquelle: TVNOW / 2018 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. and Warner Bros. Entertainment Inc.