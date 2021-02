Let's Dance 2021: Darum fehlt Massimo Sinató bei den Profitänzern

Vier neue Gesichter, aber der Titelverteidiger ist nicht dabei: 14 Profitänzer und -tänzerinnen machen in diesem Jahr die "Let's Dance"-Kandidaten fit für das Tanzparkett.

Nicht mit dabei ist "Let's Dance"-Urgestein Massimo Sinató. Somit fehlt zum zweiten Mal hintereinander der Titelverteidiger. Sinató hatte 2020 mit Zirkusartistin Lili Paul-Roncalli gewonnen. Im vergangenen Jahr fehlte bei den Profitänzerinnen überraschend Ekaterina Leonova, die zuvor drei Mal in Folge gewonnen hatte.

Doch warum ist Massimo Sinató nicht dabei? Der Tänzer und seine Ehefrau Rebecca Mir, die er in der RTL-Show kennengelernt hatte, werden zum ersten Mal Eltern. "Schweren Herzens habe ich mich dieses Jahr dazu entschieden, nicht bei der 14. Staffel Let‘s Dance mitzutanzen", schreibt Massimo bei Instagram. "Ich werde dieses Jahr zum ersten Mal Vater und möchte jeden Moment nutzen, um meine Frau in diesem neuen Lebensabschnitt zu unterstützen und mich voll und ganz auf die kommende Zeit als werdender Papa zu konzentrieren." Auch Isabel Edvardsson fehlt, da sie im Frühjahr ihr zweites Kind erwartet.

Dafür gibt es vier "Let's Dance"-Debütanten: Alexandru Ionel (26, aus Hamburg, u.a. deutscher Vizemeister im Standardtanz), Malika Dzumaev (29, aus Bremen, u.a. 2020 Norddeutsche Meisterin Latein geworden), Pasha Zvychaynyy (29, aus Berlin, u.a. Weltmeister Showdance Latein) und Patricija Belousova (25, aus Hamburg, u.a. Deutsche Vize Meisterin Standard) sind zum ersten Mal dabei.

Die Profitänzer im Überblick:

Alexandru Ionel

Andrzej Cibis

Christian Polanc

Christina Luft

Evgeny Vinokurov

Kathrin Menzinger

Malika Dzumaev

Marta Arndt

Pasha Zvychaynyy

Patricija Belousova

Renata Lusin

Robert Beitsch

Vadim Garbuzov

Valentin Lusin

Klicken Sie sich hier durch die Fotos der 14 Tänzer und Tänzerinnen.

In diesem Jahr sind die Männer bei den Profitänzern in der Überzahl. Das hat einen einfachen Grund: "Prince Charming" Nicolas Puschmann hat sich dazu entschieden, mit einem Mann zu tanzen. Was in Deutschland eine Premiere ist, hat es in der österreichischen Ausgabe von "Let's Dance" übrigens schon gegeben. 2011 landete Entertainter Alfons Haider gemeinsam mit Vadim Garbuzov auf Platz vier.

Vadim Garbuzov ist diesmal auch in der deutschen Ausgabe wieder als Tänzer dabei. Ob er oder ein anderer mit Nicolas Puschmann tanzen wird, erfahren die Kandidaten und die Zuschauer in der Auftaktshow am 26. Februar (20.15 Uhr, RTL).

Mehr zur 14. "Let's Dance"-Staffel und den Promi-Kandidaten erfahren Sie hier.