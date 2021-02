Let's Dance 2021: Das sind Joachim Llambis Favoriten

Von Beginn an ist Joachim Llambi bei "Let's Dance" als Juror dabei. Seit 2006 hat er unzählige Promis und Tänze gesehen. Vor dem Start der 14. Staffel hat er uns verraten, auf wen er in diesem Jahr besonders gespannt ist und von wem er sich keine Glanzleistungen auf dem Parkett erwartet.

Am Freitag (26. Februar) startet die neue "Let's Dance"-Staffel bei RTL. In der Kennenlern-Show erfahren die Promi-Kandidaten, wer ihr Tanzpartner sein wird. Und die Juroren bekommen einen ersten Eindruck davon, wer ein Naturtalent ist und wer sich als Tänzer vermutlich schwer tun wird.

Juror Joachim Llambi hat sich im Vorfeld keines der Trainings angeschaut, wie er im Video-Interview mit prisma verrät. Er will sich am Freitag genauso überraschen lassen wie die Zuschauer vor dem Fernseher. Eine Vorstellung davon, wer sich in der neuen Staffel gut schlagen könnte, hat er dennoch.

"Valentina Pahde wird bestimmt jemand sein, die ein gutes Talent hat und weit kommen wird", meint Llambi. Auch "Prince Charming" Nicolas Puschmann traut er viel zu. "Ich glaube, dass er durch das Neue, dass zwei Männer miteinander tanzen, überraschen wird. Ich glaube aber auch, dass er sich bewegen kann und ein gutes Musikgefühl hat." Und als dritten Favoriten hat er den "Hingucker" der Staffel, Ex-Fußballer Rurik Gislason, auf dem Schirm.

<<< Alle Informationen zur neuen "Let's Dance"-Staffel finden Sie hier. >>>

Und wer wird sich nach Llambis Prognose schwer tun? "Kai Ebel sieht nicht gerade so aus wie Baryshnikov und Nurejew in einer Person. Ich glaube, das wird einer sein, der für ein paar Lacher sorgen wird. Ähnlich wie Mickie Krause." Von diesen beiden wird tänzerisch nicht viel kommen, glaubt Llambi. Ob er mit seinen Prognosen recht behält, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Die neuen "Let's Dance"-Folgen laufen immer freitags um 20.15 Uhr bei RTL.

Das komplette Interview mit Joachim Llambi sehen Sie ab Freitagmorgen auf unserem YouTube-Channel und hier. Übrigens: Joachim Llambi begleitet die "Let's Dance"-Staffel für prisma mit einer exklusiven Kolumne. Hier lesen Sie Teil 1.

Die Kandidaten im Überblick:

Jan Hofer (68, langjähriger "Tagesschau"-Sprecher) -> Porträt

Auma Obama (60, Germanistin, Soziologin, Key Note Speakerin und Journalistin) -> Porträt

Kai Ebel (55, Sportreporter) -> Porträt

Valentina Pahde (26, Schauspielerin) -> Porträt

Nicolas Puschmann (29, erster "Prince Charming") -> Porträt

Mickie Krause (50, Schlagersänger) -> Porträt

Senna Gammour (41, Sängerin, Entertainerin, Influencerin) -> Porträt

Erol Sander (52, Schauspieler) -> Porträt

Lola Weippert (24, Moderatorin, Influencerin, Model) -> Porträt

Rúrik Gíslason (32, Profi-Fußballspieler) -> Porträt

Ilse DeLange (43, Musikerin) -> Porträt

Simon Zachenhuber (22, Boxer) -> Porträt

Kim Riekenberg (26, Model) -> Porträt

Vanessa Neigert (28, Sängerin) -> Porträt

Quelle: areh/sb