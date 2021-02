"Stern Crime: Der Maskenmann": TVNOW zeigt Doku über pädophilen Serientäter

Er verging sich an über 40 Jungen und beging drei Morde. Die True-Crime-Doku "Stern Crime: Der Maskenmann" rollt den Fall auf und beleuchtet die Ermittlungsarbeiten.

Dieser Fall hielt Deutschland in Atem und avancierte zu einem der bekanntesten Kriminalfälle des Landes: Über ein Jahrzehnt verbreitete der sogenannte "Maskenmann" unter Kindern und Eltern in Norddeutschland Angst und Schrecken. Mindestens 40 Jungen hat der mit einer schwarzen Sturmhaube maskierte Täter missbraucht, nachdem er in Schullandheime und Internate, aber auch in Wohnungen eindrang. Dabei beging er drei Morde. Seinen Taten, die bis heute nicht vollständig aufgeklärt sind, sowie den zugehörigen Ermittlungen widmet sich nun die dreiteilige True-Crime-Dokumentation "Stern Crime: Der Maskenmann", die ab 1. März exklusiv beim Streamingdienst TVNOW abrufbar ist.

Basierend auf den Recherchen des True-Crime-Magazins "Stern Crime" berichten Fallanalytiker Alexander Horn sowie Soko-Leiter Martin Erftenbeck in der UFA-Produktion über die Ermittlungsarbeiten sowie die erfolgreiche Fahndung nach dem pädophilen Serientäter. Im April 2011 wurde der Maskenmann Martin Ney gefasst. Horn berichtet, ihn habe die gründliche und akribische Vorarbeit von UFA Show & Factual beeindruckt. "Nur so war es möglich, diese einmalige Ermittlung in einer solchen Tiefe und aus den unterschiedlichen Perspektiven zu erzählen", so der Kriminalrat.

Executive Producer Ralf Jühe fügt an: "Wir standen vor der Herausforderung, diesen Fall mit der gebotenen journalistischen Sorgfaltspflicht dokumentarisch und spannend aufzuarbeiten." Dementsprechend hat man sich offenbar bei der Herangehensweise auf zwei Aspekte fokussiert: "Mit 'Der Maskenmann' ist eine dreiteilige Dokumentation entstanden, die auf der einen Seite Tausende Stunden Ermittlungsarbeit und jahrelange Fahndung nach dem Täter beleuchtet und auf der anderen Seite auch die Auswirkungen der grausamen Tat auf das Leben der Opfer aufzeigt", erklärt Jühe.

Für Streaminganbieter TVNOW läutet "Stern Crime: Der Maskenmann" den Beginn einer "True Crime-Offensive" ein, wie TVNOW-Co-Geschäftsleiter Henning Tewes betont. Es sollen weitere Kriminalfälle folgen, die deutschlandweit Aufsehen erregten. Für UFA Show & Factual ist es das erste True-Crime-Format überhaupt.

