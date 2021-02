"Goodbye Deutschland"-Auswanderer Werner Boesel ist tot

Rock-Ikone und Ex-Präsident

Springsteen und Obama starten gemeinsamen Podcast

Die vielfältige und boomende Podcast-Landschaft ist um eine außergewöhnliche Kombination reicher: Ex-Präsident Barack Obama und Rockmusiker Bruce Springsteen unterhalten sich in "Renegades: Born in the USA" unter anderem über die Zerrissenheit der USA.

