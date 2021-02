Kim Kardashian: Trennung von Kanye West wird zur TV-Show

Erst vor wenigen Tagen hat Kim Kardashian ihre Trennung von Kanye West offiziell bestätigt, nun soll die Ehekrise gleich in zwei TV-Shows thematisiert werden.

Promi-Hochzeiten sind im Fernsehen keine Seltenheiten. Die eigene Scheidung mit der Kamera zu begleiten, ist hingegen deutlich ungewöhnlicher. Doch genau das hat Kim Kardashian nun vor. Die letzte Folge der 20. Staffel ihrer Erfolgsshow "Keeping Up With The Kardashians" wird Anfang dieses Jahres ausgestrahlt. Darin will die 40-Jährige unter anderem auch über ihre Ehe zu Rap-Superstar Kanye West sowie über die bevorstehende Trennung sprechen. Dies berichtet der "Sunday Mirror".

In den vergangenen Monaten sei Kardashian fast täglich von einer Kamera begleitet worden. Kein Wunder also, dass die Kandidatur ihres Noch-Ehemanns für die US-Präsidentschaft und seine damit verbundenen bizarren Auftritte thematisiert werden, die letzten Endes zur Trennung geführt haben sollen.

Doch das nicht der einzige neue Fernsehplan von Kim Kardashian. Bereits vor einigen Monaten hatte ihre Mutter Kris Jenner bei Instagram von einer neuen mehrjährigen Partnerschaft mit den On-Demand-Plattformen Hulu und Star berichtet. Dazu hatte die 65-Jährige ein Foto von sich und ihren fünf Töchtern Kim, Khloé (36), Kourtney (41), Kendall (25) und Kylie (23) gepostet. Auch in dieser Show soll es um die Trennung von Kanye West gehen. Eine Veröffentlichung ist für Ende 2021 geplant. Dass West in einer der Sendungen zu sehen sein wird, ist laut dem "Sunday Mirror"-Bericht "sehr unwahrscheinlich".

Am vergangenen Freitag wurde die Trennung von Kim Kardashian und Kanye West offiziell bestätigt. Berichten zufolge soll Kardashian die Scheidungspapiere eingereicht haben. West sei damit einverstanden gewesen. Dennoch sollen weder der 43-Jährige noch seine Frau glücklich über die Entscheidung sein: "Kim ist definitiv traurig, aber gleichzeitig auch zuversichtlich, weil sie weiß, dass die Scheidung das Beste für sie und ihre Familie ist", erklärte ein anonymer "Insider" gegenüber dem "Sunday Mirror". "Sie hat bereits das Gefühl, seit Monaten geschieden zu sein. Es hat lange gedauert und sie ist erleichtert, endlich weitermachen zu können."

Die US-Amerikanerin mache sich vor allem um ihre Kinder Sorgen. Gerade die älteste Tochter North (7) habe "ein gewisses Verständnis von dem, was los ist". Allerdings seien die Kinder bereits an die Situation gewöhnt, ihre Eltern "meist getrennt voneinander" zu sehen. Kim Kardashian und Kanye West waren seit 2012 liiert und seit 2014 verheiratet. Neben ihrer ältesten Tochter North haben sie drei weitere gemeinsame Kinder, Saint (5), Chicago (3) und Psalm (1). Das Sorgerecht wollen sie sich in Zukunft teilen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH