Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell: die Promi-Gäste heute

Natürlich darf man Schauspieler nicht mit ihrer Rolle verwechseln. Aber gäb es ihn "in echt", man könnte sich mit dem permanent eher schlechtgelaunten Kommissar Faber aus dem Dortmunder "Tatort"-Team höchstens eine Absturznacht in einer finsteren Kneipe vorstellen, aber nicht einen gemeinsamen Besuch in einer heiteren ARD-Mehrgenerationen-Samstagabendshow. Vielleicht hat Moderator Kai Pflaume genau deswegen den Faber-Darsteller Jörg Hartmann in die neueste Ausgabe von "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duelle" eingeladen. Dort muss sich der Schauspieler, der schon am Sonntag, 21. Februar, im "Tatort"-Krimi "Heile Welt" wieder in seiner Paraderolle zu sehen ist, in einer "Gegenüberstellung"-Übung mit Max messen. Der Elfjährige behauptete, er könne sich Namen und Gesichter deutlich schneller merken als ein Gegner.

Es ist eines der "Duelle", zu denen zehn junge Könner diesmal die Promi-Gäste der Unterhaltungssendung herausfordern. Der ebenfalls elfjährige Ramon etwa wettet, dass er sich auf einer Deutschlandkarte besser zurechtfindet als der Wander-Vogel und Outdoor-Freak Wigald Boning. Ebenfalls bei der Ehre packen möchte die gerade mal achtjährige Fine den aus dem VOX-Programm bekannten Hundetrainer Martin Rütter: Das Mädchen will Rassehunde an ihren äußeren Merkmalen deutlich sicherer erkennen können als der TV-Tierpsychologe.

Weitere Promi-Gäste sind diesmal die Ex-Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch, der Tenor Rolando Villazón, der YouTube-Fitness-Guru Sascha Huber, Ex-Skispringer Sven Hannawald, die Moderatorin Arabella Kiesbauer und für die durchlaufende Spezial-Challenge mit schwerem Bagger-Gerät der Schauspieler Jürgen Vogel

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH