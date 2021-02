Faszination Erde: Mit Dirk Steffens nach Makaronesien

Raus aus dem ungemütlichen Wintergrau in Deutschland und auf nach "Makaronesien". So lautet die Devise in der ersten der drei neuen Folgen der ZDF-Sonntagabend-Reihe "Faszination Erde – mit Dirk Steffens". Jede Wette: Kaum ein Zuschauer dürfte mit dem Namen der Inselgruppe etwas anfangen können, mit den deutlich gängigeren Bezeichnungen Kanaren, Azoren, Madeira und Kapverden allerdings doch. Was alle diese Eilande vereint: Ihr Ursprung liegt im Hotspot-Vulkanismus. Und der hat zum Glück einmal überhaupt nichts mit Covid-19 zu tun.

In den Weiten des Atlantiks haben sich fruchtbare Oasen des Lebens mit einer ganz eigenen Tier- und Pflanzenwelt entwickelt – teilweise wirken Ausflüge dorthin wie ein "Jurassic Park"-Trip. Es geht auf mehr als 3.000 Meter hohe Gipfel, in subtropische Wälder, aber auch in extrem trockene Wüsten.

Um Makaronesien – die sogenannten "glücklichen Inseln" – zu verstehen, sollte man sich am besten unter die Wasseroberfläche begeben. Der mutige ZDF-Abenteurer Dirk Steffens schließt sich den Tiefseepionieren Kirsten und Joachim Jakobsen an. Das Faszinierendste beim Tauchgang mit dem U-Boot "Lula 1000" vor Madeira: Je weiter es in die Tiefe geht, desto mehr Leben lässt sich entdecken.

Doch auch "oben" im Meer ist viel geboten: Die Meere um die Makaronesischen Inseln gelten als besonders artenreich. Kein Wunder, dass das auch viele Wale zu schätzen wissen. Sie machen auf ihren ausgedehnten Reisen über die Weltmeere dort Station – um sich satt zu essen. Dirk Steffens begleitet Walforscher und lernt Grindwal-Familien kennen, die schon lange gar nicht mehr weiter schwimmen wollen.

