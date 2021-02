"Simpsons"-Schöpfer Matt Groening über den Umgang mit Minderheiten

Ein Wandel war vonnöten, weiß Matt Groening, Erfinder der "Simpsons". Die Serie ersetzte zuletzt weiße Synchronsprecher durch Repräsentanten der entsprechenden Minderheit. Dennoch kann Groening nicht jedwede Kritik nachvollziehen.

Verbreitete die gelbe Kult-Familie aus Springfield gefährliche Stereotype? Fakt ist: Vertreter ethnischer Minderheiten wurden in "Die Simpsons" über einen langen Zeitraum hinweg von weißen Schauspielern synchronisiert. Als Reaktion auf den Dokumentarfilm "The Problem With Apu", dessen Titel auf den indischstämmigen Supermarktbesitzer in der Serie anspielt, begann ein Umdenken – und nicht weiße Rollen wurden neu besetzt. In einem Interview mit der BBC äußerte sich "Simpsons"-Schöpfer Matt Groening nun erneut zu den Vorwürfen und zur vermeintlich neuen Sensibilität.

"Die Zeiten ändern sich", erklärte der 57-Jährige. "Aber ich hatte eigentlich kein Problem damit, wie wir es gemacht haben", so Groening. "Alle unsere Schauspieler spielen jeweils Dutzende von Charakteren." Die Serie sei nie konzipiert worden, um jemanden auszuschließen.

Auf die Frage, ob er den bisherigen Umgang mit den nicht weißen Charakteren bereue, reagierte der "Simpsons"-Schöpfer etwas dünnhäutig: "Ab einem bestimmten Punkt spielt es keine Rolle, was man sagt. Sie werden von wem auch immer angegriffen, wissen Sie?" Dabei stellte er klar, dass sich die Zeichentrickserie nicht die Mühe mache, Eiferer zu beruhigen.

Nichtsdestotrotz sei ihm bewusst, dass ein Wandel erfolgen müsse – nicht nur bei Homer und Co, sondern in der gesamten Industrie. "Bigotterie und Rassismus sind immer noch ein unglaubliches Problem, und es ist gut, endlich mehr Gleichheit und Repräsentation anzustreben", so Groening im BBC-Interview.

Erst am Montag wurde bekannt, dass die Figur des schwarzen Arztes Dr. Hibbert in Zukunft mit der Stimme des Schwarzen Kevin Michael Richardson ("American Dad" und "Family Guy") sprechen wird.

