Robbie Williams' Leben wird fürs Kino verfilmt

Songs wie "Angels" und "Feel" sowie seine Jahre bei Take That machten Robbie Williams zum Superstar – Stoff für einen Kinofilm, glaubt "The Greatest Showman"-Regisseur Michael Gracey.

Nach Freddie Mercury ("Bohemian Rhapsody") und Elton John ("Rocketman") bekommt nun auch Robbie Williams seinen eigenen Kinofilm. Das berichtet das Branchenportal "Deadline". Demnach werde der Australier Michael Gracey ("The Greatest Showman") Regie bei dem noch titellosen Projekt führen; das Drehbuch habe er bereits zusammen mit Oliver Cole und Simon Gleeson geschrieben.

Der Film soll sich auf den Aufstieg von Williams konzentrieren, der als 16-Jähriger Mitglied der Boyband Take That wurde und später eine ebenso erfolgreiche Solokarriere startete. "Wie wir Robbie im Film darstellen, das ist streng geheim", sagte Gracey gegenüber "Deadline". "Ich möchte das auf eine wirklich originelle Weise machen. Ich erinnere mich daran, wie ich als Kind ins Kino ging und es gab Filme, die mich umgehauen haben und mich sagen ließen, als ich im Kino saß: 'Das habe ich noch nie gesehen.' Ich möchte einfach, dass die Zuschauer dieses Gefühl haben."

Inwieweit Williams selbst in das Projekt involviert ist, ist nicht bekannt. Regisseur Gracey sagte gegenüber "Deadline" nur, die Idee zu dem Film sei nach einer mehrstündigen Unterhaltung mit dem Sänger entstanden. Williams, so Gracey, sei "nicht der beste Sänger oder Tänzer, und trotzdem hat er es geschafft, weltweit 80 Millionen Platten zu verkaufen. Man kann sich in den Typen hineinversetzen, der sich selbst nicht als außergewöhnlich talentiert sieht, obwohl er natürlich Talent hat. Was er hatte, waren der Wille, die Vision und das Selbstvertrauen zu sagen: Ich werde meinen Traum verfolgen." Wer Robbie Williams in dem Film spielen soll, ist noch nicht bekannt. Im Sommer soll die Produktion beginnen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH