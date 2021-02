Let's Dance 2021: Erich Klann fehlt – die Gründe für sein Aus

In der neuen Staffel von "Let's Dance" fehlt nicht nur Massimo Sinató, der bald Vater wird. Auch Erich Klann ist nicht dabei. Sein Ausstieg scheint endgültig zu sein.

"Mehr als 10 Jahre sind seit meiner ersten Staffel Let's Dance vergangen", schreibt Klann bei Instagram. "In diesen Jahren durfte ich viel über mich selbst, über die Show-Welt, über erfolgreiche Menschen, interessante Persönlichkeiten und lange harte Trainingstage lernen."

In den vergangenen Monaten habe er sich allerdings neue Fragen gestellt: "Wie lange werde ich noch eine gefühlte Ewigkeit von meiner Familie weg sein? Wann habe ich die Zeit, ein Haus zu bauen, endlich zu heiraten? Wann können wir mit Oana wieder gemeinsam an einem langfristigen Projekt arbeiten?" Die Antwort, die er darauf geunden habe, laute: "Jetzt!"

"Wir sind in Zeiten des Umbruchs und der Veränderung und mit dieser Zeit ist meine Antwort immer deutlicher geworden", erklärt Klann weiter. Er glaube an den Leitsatz: "Die einzige Konstante ist die Veränderung." Bereits im Dezember habe er sich deshalb für den Ausstieg bei "Let's Dance" entschieden. Die Show sei "ein zeitaufwendiges Projekt". welches seine volle Aufmerksamkeit "über mehrere Monate" erfordere.

Stattdessen wolle er sich ab diesam Jahr "auf neue Projekte wie die eigene Fitness, unsere Tanzschule, neue TV-Formate, Eigenheim und familiäre Aufgaben konzentrieren". Auch ein Podcast stünde in den Startlöchern. Doch auch das eigene Familienleben solle dabei nicht zu kurz kommen.lann zudem an seine Fans: "Vielen Dank für eure jahrelange Unterstützung und die Nachrichten! Ihr habt mich über Jahre motiviert und angespornt besser zu sein und alles aus meinen Tanzpartner rauszuholen. Daraus sind sogar feste und echte Freundschaften entstanden!"

Dank an Joachim Llambi

An den gestrengen Chef-Juror der Erfolgsshow gewandt sagte er zudem: "Herzlichen Dank an Joachim Llambi, der uns diese große Aufgabe und Verantwortung zugetraut hat und an uns geglaubt hat! Er war der Erste, der sagte: 'Erich, Oana, mehr Leute müssen euch und euer Talent sehen! Bitte geht zum Casting von 'Let's Dance' – und was daraus entstanden ist, kennt ihr ja!"

Seit 2012 ist Erich Klann mit der 32-jährigen Tänzerin und Choreographin Oana Nechiti verlobt. Im selben Jahr wurde ihr erster gemeinsamer Sohn Nikolas geboren. Die kommende 14. Staffel "Let's Dance", welche am Freitag, 26. Februar, um 20.15 Uhr bei RTL startet, wollen er, seine Frau und sein Sohn gemeinsam am Fernseher verfolgen.

Seine Promi-Partnerinnnen Magdalena Brzeska (2012) und Victoria Swarovski (2017) führte er zum Sieg. Zuletzt erreichte er mit der tänzerisch eher limitierten Komikerin Ilka Bessin einen mehr als respektablen fünften Platz. Vor knapp zwei Wochen hatte bereits Massimo Sinató mitgeteilt, in diesem Jahr aus familiären Gründen nicht bei "Let's Dance" dabei zu sein. Auch Publikumsliebling Ekaterina Leonova fehlt im Aufgebot des Senders.

