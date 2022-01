Bill und Tom Kaulitz hatten Corona

Bill und Tom Kaulitz (32) haben in ihrem gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" erzählt, dass sie an Corona erkrankt sind. In der neuesten Folge erzählen sie zunächst von ihrem "traditionellen und gemütlichen" Weihnachtsfest. "Wir haben Baum geschmückt, schön gefeiert, kistenweise Rotwein getrunken, Filme geguckt und gegessen", erzählt Tom Kaulitz.

"Wir waren auf so einer geilen Party eingeladen und ich habe mich so darauf gefreut. Ich wollte noch einmal so richtig abstürzen", erklärt der Sänger. Auf Alkohol habe er am Silvesterabend trotzdem nicht verzichtet. Auf Deko und Ähnliches mussten sie jedoch verzichten. "Niemand konnte uns was besorgen und niemand konnte uns beim Haushalt helfen. Den für so viele zu schmeißen - ich hatte das Gefühl, wir stehen nur noch in der Küche", erzählt Bill. Gemeinsam seien sie richtige "Fulltime-Hausmänner" gewesen und hätten im Alltag auch viel dazugelernt. "Wir haben schon mal wilder ins neue Jahr gestartet. Aber jetzt kann es im neuen Jahr doch nur noch bergauf gehen", zeigt sich Tom am Ende positiv gestimmt.