Staffel 4 von "Cobra Kai" erobert die Netflix-Charts

Der Erfolg "Cobra Kai" setzt sich auch mit Staffel 4 fort. Wie der Streamingriese Netflix mitteilt, rangiert die Serie, die am 31. Dezember 2021 zurückgekehrt ist, auf Platz 1 der internationalen Top 10. Über 120 Millionen Stunden wurde sie alleine in den ersten beiden Tagen gestreamt. Damit lässt die Serie selbst "The Witcher" (94 Millionen Stunden) deutlich hinter sich.