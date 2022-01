Promi-Hochzeiten: Diese Stars wollen 2022 heiraten

Pop-Prinzessin Britney Spears (40) will ihrem Freund Sam Asghari (27) endlich das Jawort geben. Die beiden sind seit vier Jahren ein Paar und lernten sich beim Dreh eines Musikvideo kennen. Im September machten sie ihre Verlobung auf Instagram öffentlich. Wann genau der große Tag stattfinden soll, ist noch nicht bekannt. Allerdings soll die Sängerin eines bereits sicher wissen: "Donatella Versace designt mein Brautkleid."

Katy Perry (37) und Orlando Bloom (44) warten seit März 2020 darauf, vor den Traualtar treten zu können. Ursprünglich wollten sie sich in Japan das Jawort geben, doch die Trauung musste coronabedingt verschoben werden. Den Antrag machte Bloom ihr bereits am Valentinstag 2019 . Im August 2020 kam ihre kleine Tochter Daisy Dove (1 Jahr) zur Welt. Ob sie 2022 ihre Liebe endlich mit einer Hochzeit krönen können?

Am 27. Dezember überraschte das belgische Königshaus mit der Verlobung von Prinzessin Maria Laura (33). Die 33-Jährige heiratet ihren Freund, den Geschäftsmann William Isvy. Wie der Palast bekannt gab , soll die Trauung in der zweiten Hälfte des Jahres stattfinden.

Auch zwei Fußballer wollen in diesem Jahr den Bund fürs Leben schließen. Im Juni hat Nationalspieler Robin Gosens (27) seiner Freundin Rabea den Heiratsantrag gemacht. Die Hochzeit soll im Sommer 2022 stattfinden. Das gab Gosens im Interview mit dem "Express " preis. Das Paar bekam im Oktober eine kleine Tochter.

Ilkay Gündogan (31) ist seit Dezember mit Freundin Sara Arfaoui verlobt. Auf Instagram schrieb der Fußball-Star zum Verlobungsfoto: "Meine Person... fürs Leben. Mrs. Gündogan". Arfaoui ist keine Unbekannte. In Italien ist sie Moderatorin und arbeitet außerdem als Model.

Gleich drei deutsche TV-Stars möchten sich das Jawort geben. "taff"-Star Daniel Aminati (48) und seine Freundin Patrice Fischer haben sich im April verlobt . Den romantischen Kniefall machte er im Urlaub am Strand auf den Malediven.

Auch seine ProSieben-Kollegin Viviane Geppert (30) hat "Ja" gesagt. Im Juni hat sie sich mit ihrem Freund, einem Unternehmer aus München verlobt. Den romantischen Antrag bekam auch sie am Strand im Urlaub. Die beiden genossen einige Tage auf der griechischen Insel Kos. Geppert zeigte sich auf Instagram überglücklich : "Jemand sehr Besonderes hat mich zur glücklichsten Frau im Universum gemacht."

Jochen Schropp (43) ist bereits seit einem Jahr verlobt, wie er im Mai verriet. Die Hochzeitsfeier mit seinem Liebsten Norman soll laut "Bild"-Informationen im April auf einem Weingut in Kapstadt stattfinden. Für das Paar ein besonderer Ort, wie er "Bild" offenbarte: "Mein Freund und ich haben uns vor vier Jahren am 22. Dezember in Kapstadt kennengelernt. Deswegen hat die Stadt einen wahnsinnig wichtigen Stellenwert für uns und auch etwas ganz Magisches."