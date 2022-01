Dschungelcamp 2022: Dr. Bob ist bereits auf dem Weg nach Südafrika

Südafrika statt Australien: Wegen der Corona-Pandemie hat RTL das "Dschungelcamp" in die Nähe des Kruger-Nationalparks verlegt. Dr. Bob ist trotzdem dabei – und bereits auf dem Weg.

Der erste Promi reist nach Südafrika zum "Dschungelcamp". Dr. Bob (71) meldete sich vom Flughafen in Sydney, Australien, mit einem Daumen-hoch-Foto. Dazu schrieb er auf Instagram : "Ich bin auf dem Weg nach Südafrika".

Der in London, Großbritannien, geborene australische Maskenbildner, Spezialeffekt-Künstler, Wildbiologe und Rettungssanitäter Robert McCarron wurde dem deutschen Publikum als charismatischer "Dr. Bob" in der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bekannt. Er ist seit der ersten Staffel, die im Jahr 2004 ausgestrahlt wurde, dabei. Bereits seit 2002 ist er auch im britischen Pendant der Show dabei.

Corona-bedingt wird die TV-Show erstmals nicht in Australien stattfinden; im vergangenen Jahr wurde eine Ersatzshow in Hürth produziert. Diesmal kämpfen die zwölf prominenten Kandidatinnen und Kandidaten in die Nähe des Kruger-Nationalparks im Nordosten Südafrikas, dem größten Wildschutzgebiet des Landes, um gelbe Sterne und die Dschungelkrone.