David Bowie: Warner kauft Rechte an allen Songs für 250 Millionen Dollar

Die Verwalter von Bowies Nachlass befanden sich demnach schon seit Monaten in Verhandlungen mit Warner. Das Unternehmen besaß bereits die Rechte an den Aufnahmen des britischen Musikers, jetzt kommen noch die Rechte an den Songs und Texten selbst dazu.

Den Deal tütete Warner pünktlich zu Bowies Geburtstag ein: Der Sänger wäre am 8. Januar 75 Jahre alt geworden. Weltweit wird an den Ausnahmekünstler erinnert. In London und New York öffnen Pop-up-Stores rund um die Pop-Ikone. Die Deutsche Post würdigt den wandlungsfähigen Künstler mit einer Sonderbriefmarke.