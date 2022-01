ARTE-Doku zum Sturm aufs Kapitol: ein amerikanisches Trauma

Ein Mob stürmt das US-Kapitol in Washington. Die Randalierer sind Anhänger von Donald Trump. Ein Jahr später befasst sich eine ARTE-Doku nochmal mit dem "amerikanischen Trauma".

Ein Jahr ist es her, dass der Sturm auf das Kapitol die USA und die Welt erschütterte. Der 6. Januar 2021 wird als ein Tag in die US-Geschichte eingehen, an dem die Grundpfeiler der Demokratie ins Wanken gerieten. Ein bewaffneter Mob hatte das politische Zentrum der Vereinigten Staaten gestürmt, um die offizielle Bestätigung Joe Bidens als Wahlsieger zu sabotieren. Beeinflusst worden waren die zum Teil Bewaffneten vom damals noch amtierenden Präsidenten Donald Trump, der immer wieder von einer "gestohlenen Wahl" gesprochen hatte. Wie konnte es zu dem schockierenden Vorfall, der fünf Menschen das Leben kostete, kommen? Die ARTE-Doku "Der Sturm aufs Kapitol – Ein amerikanisches Trauma" rekapituliert die Ereignisse und blickt auf die Folgen ein Jahr später.