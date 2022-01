Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche startet bei RTL

13 reguläre Abräumer des Gewinns in Höhe von einer Million Euro gab es bereits. Zuletzt war es Ronald Tenholte, der im März 2020 bei Günther Jauch im Studio im Geldregen einer siebenstelligen Summe stand. Eine satte Million aufs Konto! Sauber! Doch dieser Betrag ist nur ein Drittel dessen, was die Teilnehmenden der Quiz-Institution im Rahmen einer Eventwoche bei RTL nunmehr kassieren könnten. Der Kölner Sender kündigte deshalb frohgelaunt an: "Das gab es noch nie bei Günther Jauch!" Die Kandidatinnen und Kandidaten hätten zum Start ins neue Jahr erstmalig die Chance, drei Millionen Euro abzuräumen.

Insgesamt umfasst die Jagd nach Jauchs Rekordprämie vier Sonderausgaben. Zusammengefasst sind sie in einer sogenannten Eventwoche. Der Startschuss fällt mit einer zweistündigen Folge der Quizshow am Montag, 3. Januar. In dieser spielt der Gastgeber mit den Kandidaten ein reguläres "Wer wird Millionär?". Es folgen zwei weitere Ausgaben in diesem Modus am Dienstag, 4., und Mittwoch, 5. Januar, jeweils 20.15 Uhr. "Die 3-Millionen-Euro-Woche" mündet schließlich in der Finalfolge am Donnerstag, 6. Januar. Dann erhalten die Teilnehmenden die womöglich größte Chance ihres Lebens. In Aussicht steht die Chance auf einen satten Gewinn in Höhe eben diesen drei Millionen Euro.