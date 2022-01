Inspector Barnaby 2022: ZDF zeigt vier neue Folgen des Dauerbrenners

Das Dorf Little Worthy in Midsomer hat zwei Attraktionen: den besonders schicken Yarrow-Glamping-Campingplatz, der auch Anwendungen aus den Bereichen Wellness und Esoterik anbietet, und "The Hub", ein beliebtes Internetcafé mit Ausstellung über einen urbanen Mythos: das Wolfmonster. Plötzlich scheint der Werbegag zum Leben erwacht und Inspector Barnaby (Neil Dudgeon) muss versuchen, den Höllenhund – der ein bisschen an Sherlock Holmes' Baskerville-Geschichte erinnert – zur Strecke zu bringen. Der Polizist will nicht glauben, dass übernatürliche Kräfte im Spiel sind. Er vermutet eine ganz und gar menschliche Gestalt hinter der Maske des Wolfmonsters. Vier neue Fälle – die Folgen 127 bis 130 – muss der britische Provinz-Inspektor an den kommenden Sonntagen lösen.