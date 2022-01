The Biggest Loser 2022: Ab heute neue Folgen bei SAT.1

Was tut man nicht alles, um abzunehmen? Zum Beispiel in einer Reality-Show teilnehmen – so wie die 20 Kandidatinnen und Kandidaten der neuen Staffel "The Biggest Loser". Auch in der neuen Staffel des SAT.1-Formats, das mit dem witzig gemeinten Übertitel "Leben leicht gemacht" daherkommt, treten die Teilnehmenden "zum ultimativen Abnehm-Wettbewerb gegeneinander an".