Silvester-Show mit Jörg Pilawa wurde bereits im November aufgezeichnet

Die ARD-Silvesterparty mit Jörg Pilawa steht erneut im Zeichen der Pandemie. Die Show mit zahlreichen prominenten Gästen wurde bereits im November aufgezeichnet.

Die Silvester Show mit Jörg Pilawa Show • 31.12.2021 • 20:15 Uhr

Am letzten Tag des krisengebeutelten Jahres 2021 wird die erste Neujahrsansprache des frischgebackenen Bundeskanzlers Olaf Scholz (um 20.10 Uhr) angesichts der angespannten Lage wohl nicht besonders erbaulich ausfallen. Weil die Corona-Pandemie auch fast zwei Jahre nach ihrem Ausbruch in Deutschland die Nachrichtenlage beherrscht und den Alltag diktiert, wird wohl auch die anschließende ARD-Sause "Die Silvester Show mit Jörg Pilawa" nicht gänzlich ohne einen faden Beigeschmack auskommen. Nichtsdestotrotz lautet die erklärte Mission auch in diesem Jahr, zu feiern, bis der Morgen kommt und live zum Feuerwerk am Brandenburger Tor geschaltet wird.

Mit seiner Schweizer Co-Kommentatorin Francine Jordi heißt Jörg Pilawa wieder zahlreiche Künstlerinnen und Künstler willkommen. Unter anderem ist Rockröhre Suzi Quatro mit von der Partie. Ebenfalls für gute Stimmung sorgen sollen die norddeutsche Seemanns-Band Santiano, die Prinzen, die irische Songwriter-Legende Johnny Logan, Schlagerqueen Andrea Berg, Rock'n'Roller Peter Kraus sowie Sasha.

Mit viel Gute-Laune-Musik, einem versöhnlichen Ausblick in die Zukunft – Astrologin Antonia Langsdorf erstellt persönliche Jahreshoroskope für die prominenten Studiogäste und die Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort – und ein bisschen Magie von Zauberer Wolfang Moser hoffen Pilawa und die ARD, trotz Pandemie-Sorgen ein wenig Partystimmung aufkommen lassen zu können. Aufgezeichnet wurde die vierstündige Show übrigens bereits Mitte November in Offenburg. Im Anschluss an die Live-Schalte zum Brandenburger Tor startet um 0.15 Uhr "Die Silvester Showparty", bei der Jörg Pilawa 90 Minuten lang auf die Vorjahressendung zurückblickt.

Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner moderieren im ZDF Selbstverständlich wird währenddessen auch im ZDF der Jahreswechsel zelebriert. Dort läuten Fabian Köster und Lutz van der Horst um 19.25 Uhr den Abend mit ihrem satirischen Jahresrückblick "Deckel drauf – 2021" ein. Ab 20.15 Uhr melden sich Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner dann in der Sendung "Willkommen 2022" live vom Brandenburger Tor. Auf der Bühne begrüßen sie Künstler wie Adel Tawil, Dieter Hallervorden und Star-DJ Alle Farben.

Ab 0.50 Uhr liefert das ZDF überdies den passenden Soundtrack für den privaten Umtrunk in den eigenen vier Wänden. In "Die ZDF-Kultnacht – Die schönsten Schlager der 80er" dürfen Musikfans noch ein wenig in Erinnerungen schwelgen und unter anderem den Klängen der größten Hits von Udo Jürgens, Gitte Hænning und Milva lauschen.

