Netflix-Charts: Sandra Bullock gleich zweimal in den Top 10

Insgesamt 186.900.000 Stunden wurde "The Unforgivable" (2021) mit Sandra Bullock (57, "Speed") in der Hauptrollte bislang weltweit bei Netflix gestreamt. Der Erfolg macht die Oscarpreisträgerin zur ersten weiblichen Schauspielerin mit zwei Einträgen in der Liste der zehn erfolgreichsten Filme aller Zeiten des Streaming-Giganten - und somit zur Königin von Netflix.