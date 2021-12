Neu im Kino 2022: Auf diese Filme dürfen wir uns freuen

Für Film- und Kino-Fans hält das Jahr 2022 einige interessante Neuerscheinungen bereit. Nicht nur Fantasy-Liebhaber können sich auf Blockbuster, wie "Phantastische Tierwesen 3: Dumbeldores Geheimnisse" freuen, sondern auch Thriller-Fanatiker kommen mit Highlights wie "Halloween Ends" auf ihre Kosten. Damit die Vorfreude noch größer wird, haben wir hier eine Übersicht über die "Top 10 Blockbuster" des kommenden Jahres zusammengestellt.

Uncharted Im Februar 2022 erscheint nach jahrelangem Warten nun endlich der Film zum bekannten Videospiel "Uncharted"! In diesem begibt sich der junge Nathan Drake, gespielt von Tom Holland, auf ein spannendes Abenteuer, in welchem er es mit Hilfe seines Mentors Victor Sullivan versucht, allen Bedrohungen standzuhalten.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

The Batman Am 3. März 2022 ist er wieder auf der Kinoleinwand zu sehen: Batman! Robert Pattinson verkörpert die beliebte Comic-Figur und ist als Rächer von Gut und Böse unterwegs. Seit Jahren kämpft er nun schon in Gotham City für Gerechtigkeit. Nachdem in der Stadt mehrere Menschen einem Mörder zum Opfer gefallen sind, begibt sich Batman auf die Suche nach dem Killer und gerät dabei immer tiefer in die Unterwelt der Stadt. Dort macht er Bekanntschaft mit vielen finsteren Gestalten. Ob es Batman gelingen wird, den Killer aufzuhalten?

Phantastische Tierwesen 3: Dumbeldores Geheimnisse Nachdem der Kinostart des 3. Teils der Filmreihe vom 11. November 2021 auf 2022 verschoben wurde, ist die Spannung auf den neuen Teil der "Harry Potter"-Spin-off-Reihe von J.K. Rowling noch größer. Wir können davon ausgehen, dass der Kampf zwischen Jude Law als Albus Dumbledore, Eddie Redmayne als Newt Scamander und Mads Mikkelsen als Gellert Grindelwald, noch nicht zu Ende ist. Ob Dumbeldores Geheimnisse nun doch gelüftet werden, können wir im Kino ab dem 15. April 2022 sehen.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness Fans der Marvel-Blockbuster aufgepasst: Benedict Cumberbatch versucht als Stephen Strange wieder einmal eine Bedrohung gegen die gesamte Welt zu bekämpfen. Es wird vermutet, dass Strange sich gegen seinen ehemaligen verbündeten Mordo durchsetzen muss. Ob er diesen besiegen kann, klärt sich ab dem 4. Mai 2022 im Kino.

Jurassic World: Ein neues Zeitalter Fans der Dinosaurier-Blockbuster können sich freuen: Ab dem 9. Juni 2022 ist in Deutschland der dritte und somit letzte Teil von Colin Trevorrows Science-Fiction Reihe zu sehen. Konkrete Handlungsdetails sind zwar noch nicht bekannt, jedoch können wir uns mit Sicherheit auf einen abermals spannenden Kampf zwischen Menschen und Dinosaurier einstellen. Neben Chris Pratt werden auch die "Jurassic Park"-Stars Jeff Goldblum, Sam Neill und Laura Dern dabei sein.

Minions 2: Auf der Suche nach dem Mini-Boss Auch für die ganze Familie ist 2022 etwas dabei! Der zweite Teil mit den beliebten gelben Männchen verspricht wieder mal viel Spaß und Unterhaltung, nicht nur für Kinder. "Minions 2" zeigt uns, wie Gru, der bekannte Bösewicht, mit Hilfe seiner kleinen gelben Unterstützer zu dem Schurken wurde, der er jetzt ist. Die Abenteuer rund um das witzige Gespann von Gru und seinen Minions werden am 30. Juni 2022 im Kino fortgesetzt.

Mission: Impossible 7 Natürlich darf auch ein bisschen Action nicht fehlen. Mit dem siebten Teil der "Mission Impossible"-Reihe nimmt uns der Regisseur Christopher McQuarrie wieder mit auf eine waghalsige Mission. Auch wenn Tom Cruise als Ethan Hunt sich bisher jedes mal aus den gefährlichsten und ausweglosesten Situationen befreien konnte, sind wir gespannt, ob es ihm im siebten Teil der Actionreihe erneut gelingen wird. Hunts Mission startet am 29. September 2022 in den Kinos.

Halloween Ends Wer sich gerne so richtig gruselt, kann auf den letzten Teil der mörderischen Horror-Reihe gespannt sein, in dem es um Lauri Strode (Jamie Lee Curtis) und den Serienkiller Michael Myers geht, der wieder auf der Jagd nach neuen Opfern ist. Der 14. Film der Halloween-Horrorreihe erscheint am 13. Oktober 2022 passend zur düsteren Jahreszeit in den deutschen Kinos. Kann die Strode-Familie die schaurige Gestalt ein letztes Mal aufhalten?

Scream 5 2022 hält noch ein weiteres Highlight für Thriller-Fans bereit. Die Fortsetzung der Erfolgsreihe "Scream" erscheint bereits am 13. Januar in den Kinos. Dieses Mal mit Courtney Cox als Reporterin Gale Weathers und Neve Campell als Sidney Prescott. Der "Ghostface-Killer" ist in der Heimatstadt von Sidney unterwegs und auf der Jagd nach neuen Opfern. Dieser Blockbuster ist auf jeden Fall nichts für schwache Nerven!