Silvester-Party im ZDF: Live-Schalte in Karl Lauterbachs Wohnzimmer

Wie rutscht eigentlich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ins neue Jahr? Der SPD-Politiker verrät es in der ZDF-Silvestersendung "Willkommen 2022".

Wenn am 31. Dezember in den deutschen Wohnzimmern die Korken knallen, wird auch im ZDF der Jahreswechsel zelebriert. Nachdem Fabian Köster und Lutz van der Horst um 19.25 Uhr den Abend mit ihrem satirischen Jahresrückblick "Deckel drauf – 2021" einläuten, melden sich ab 20.15 Uhr Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner in der Sendung "Willkommen 2022" live vom Brandenburger Tor. Auf der Bühne begrüßen sie Künstler wie Adel Tawil, Tom Beck, Dieter Hallervorden und Star-DJ Alle Farben – auf Publikum muss der Sender wegen der Corona-Pandemie jedoch verzichten.

Wie der Veranstalter nun in einer Pressemeldung mitteilte, soll das Event als reine Fernsehproduktion stattfinden. Partystimmung soll trotzdem aufkommen – unter anderem mit "interaktiven Zuschaueraktionen sowie Live-Schalten in die Wohnzimmer deutscher Celebritys". Unter besagten "Celebritys" befinden sich Stars wie Bill und Tom Kaulitz, Art Garfunkel – und auch der frischgebackene Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der, so kündigt das ZDF an, einen ungewohnt privaten Einblick in sein Zuhause geben wird.

Ab 0.50 Uhr liefert das ZDF im Anschluss den passenden Soundtrack für den privaten Umtrunk in den eigenen vier Wänden. In "Die ZDF-Kultnacht – Die schönsten Schlager der 80er" dürfen Musikfans noch ein wenig in Erinnerungen schwelgen und unter anderem den Klängen der größten Hits von Udo Jürgens, Gitte Hænning und Milva lauschen.