ZDF wiederholt "James Bond 007 – Spectre": der beste Bond-Film überhaupt?

In "Keine Zeit zu sterben" verkörperte Daniel Craig 2021 zum letzten Mal James Bond. Insgesamt war es eine erfolgreiche Ära, die in "Spectre" wohl ihren Höhepunkt fand.

Für "James Bond"-Fans war es mehr eine Tortur als eine Geduldsprobe. Das letzte Filmabenteuer mit Daniel Craig als 007 sollte ursprünglich bereits im April 2020 starten. Dann kam Corona über die Welt, Kinos mussten zwangsweise schließen, und der Blockbuster wurde auf November verschoben, dann auf April 2021. Schlussendlich kam "Keine Zeit zu sterben" erst im November dieses Jahres in die Lichtspielhäuser – und er spaltete die Fangemeinde des britischen Geheimagenten. So viel sei verraten: Zum Abschluss der Craig-Ära trauten sich die Autorinnen und Autoren – unter anderem Regisseur Cary Joji Fukunaga – ordentlich was.