"Leute 2021 – Das Jahr der Stars" im ZDF: Skandale, Trauerfälle und ein Liebes-Comeback

Sie kennt sie alle, die Skandale, großen Momente und kleinen Geheimnisse der Stars: Karen Webb. Beim Promi-Jahresrückblick "Leute heute – Best of 2021" blickt die Moderatorin in 50 Minuten auf die vergangenen zwölf Monate zurück. Freudige Comebacks, überraschende Baby-News, aber auch bittere Trennungen, große Trauer und harte Anklagen. Alle sind sie dabei – Schauspielerinnen und Schauspieler, Musiklegenden und auch über die britischen Royals gab es so einiges zu berichten.