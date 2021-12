Dalli Dalli – die Weihnachtsshow: das sind die Promi-Kandidaten

Nach der Jubiläums-Show zum 50. Geburtstag im Mai 2021 lädt Johannes B. Kerner am ersten Weihnachtsfeiertag ein weiteres Mal zum Comeback von Hans Rosenthals Klassiker "Dalli Dalli" ein. Spiele wie "Dalli Klick", "Dalli Tonleiter" und Ähnliches dürften bei Promis und älteren Zuschauern wohlige Retro-Gefühle auslösen.

Zahlreiche Prominente nehmen wieder in Zweierteams hinter den Ratepulten Platz: Michelle Hunziker und Florian Silbereisen, Hans Sigl und Mark Keller, Bastian Pastewka und Annette Frier, Michael "Bully" Herbig und Rick Kavanian, Victoria Swarovski und Joachim Llambi, Eckart von Hirschhausen und Sabine Heinrich, Arabella Kiesbauer und Mitri Sirin sowie Sophia Thiel und Amira Pocher. Die Jury bilden Rosi Mittermaier und Christian Neureuther. Sie rechnen genau mit bei der Begriff-Rate-Runde oder der "Dalli-Tonleiter". Und wenn besonders viele Punkte erzielt werden, dürfte es wieder heißen: "Sie sind der Meinung, 'Das war spitze!'"

Zur ersten Sendung am 13. Mai 1971 waren noch Gäste wie Liselotte Pulver und Fritz Eckhardt geladen. Natürlich war auch Hans Rosenthal dabei, der moderierte. Genau 153 Mal führt er mit "Dalli Dalli" durch eine Spielshow, bei der es – wie der Name schon sagt – um Tempo ging. Da jagten Prominente bunten Luftballons hinterher, packten in Windeseile ihre Koffer oder mussten sich – schnell im Kopf – Assoziazionen unter bestimmtem Überbegriffen ausdenken.