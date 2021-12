Gloria-Sophie Burkandt: Mit ihrem Vater Markus Söder spricht sie selten über Politik

Gloria-Sophie Burkandt, Tochter des bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder, hat eine genaue Vorstellung davon, wie die kommenden zwei Jahre ablaufen sollen. In einem Interview verriet Burkandt nun, sich auch die Politik zuzutrauen – und in der Schule gemobbt worden zu sein.

Mit Eltern, die in der Öffentlichkeit stehen, ist es oft nicht einfach, dem Status als "das Kind von" zu entwachsen. Doch Gloria-Sophie Burkandt, Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), verfolgt große Pläne, wie die 23-Jährige nun in einem Interview mit dem "Zeitmagazin" verriet. Sie strebt nach einer internationalen Model-Karriere und möchte parallel ihre Doktorarbeit schreiben. Doch auch ein Engagement in der Politik schließt Burkandt nicht aus, wenngleich politische Themen in Gesprächen mit ihrem Vater eine untergeordnete Rolle spielen.