Die 12 besten Weihnachtsfilme: Klassiker, Komödien und Filme für Kinder

Weihnachten steht vor der Tür! Mit Plätzchen und Glühwein machen wir es uns gemütlich daheim. Fehlt nur noch der passende Weihnachtsfilm! Um unter den zahllosen Weihnachtsklassikern und Newcomern nicht den Überblick zu verlieren, haben wir für Sie die Highlights zusammengestellt. Egal ob Romantik, Klassiker oder etwas für die ganze Famile: Hier ist für jeden etwas dabei!

Die Weihnachtsklassiker Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: Das Gebrüder-Grimm-Märchen ist seit der tschechischen Verfilmung 1973 ein fester Bestandteil des Weihnachtsprogramms. Die Fans lieben die charismatische Titelfigur, der es mit Mut, besonderen Fähigkeiten und drei magischen Haselnüssen gelingt, das Herz des Prinzen zu gewinnen. Dramaturgischer Höhepunkt des Ganzen bleibt die Szene, in welcher der Prinz (Pavel Trávnícek) Aschenbrödel (Libuse Safránková) den verlorenen Schuh anpasst. Wann der Film 2021 rund um Weihnachten zu sehen ist, erfahren Sie hier.

Kevin allein zu Haus: Der kleine Kevin McCallister (Macaulay Culkin) wird er von seiner Familie, die in den Weihnachtsurlaub fliegt, in der chaotischen Eile versehentlich allein zu Haus zurückgelassen. Also genießt Kevin alle Freiheiten, die ein Kind sonst nicht hat. Doch dann wollen die zwei tolpatschigen Diebe Harry (Joe Pesci) und Marv (Daniel Stern) das Haus ausräumen. Die haben die Rechnung aber ohne Kevin gemacht... Im TV ist "Kevin allein zu Haus" am 24. Dezember um 20.15 Uhr bei SAT.1 zu sehen.

Loriot – Weihnachten bei Hoppenstedts: "Früher war mehr Lametta!" Diese und andere Erkenntnisse liefert die Familie Hoppenstedt (u.a. Loriot, Evelyn Hamann, Heinz Meier) bei ihrem herrlich abgedrehten Weihnachtsfest. Genau das Richtige für all diejenigen, die im Weihnachtsstress etwas Selbstironie gebrauchen können. Der Sketch ist u.a. am 24. Dezember um 15.40 Uhr im NDR zu sehen.

Weihnachtsfilme für Kinder Rudolph und der Spielzeugdieb: Nach dem großen Erfolg des Zeichentrickfilms "Rudolph mit der roten Nase" kehrt das liebenswürdige Rentier in einer computeranimierten Fortsetzung zurück. Die kindgerecht erzählte Abenteuergeschichte um das berühmteste Rentier der Welt überzeugt durch fantasievolle Details wie einen Drachen mit Höhenangst und einen nicht zurückkehrenden "Bumerang". Mit seinen vielen neuen Liedern, liebevoll interpretiert u.a. von Michael Schanze, Katja Riemann und Milka Loff Fernandes, ist der farbenprächtige Weihnachtsfilm ein Erlebnis für die ganze Familie.

Santa Clause – Eine schöne Bescherung: Der Marketing-Chef (Tim Allen) einer Warenhauskette findet an Heiligabend vor seiner Haustüre den verunglückten Weihnachtsmann. Nachdem er dessen Kostüm übergestreift hat, verwandelt er sich unter allerlei komischen Verwicklungen selbst in den leibhaftigen Santa Claus. Erst als er keine Lust mehr hat, Geschenke auszuliefern und in sein altes Leben zurückkehren will, dämmert ihm allmählich, dass er mit dem Anlegen des Kostüms einen Vertrag eingegangen ist, der keinen Rücktritt gestattet – zur Freude seines Sohnes... Der zweiten und dritte Teil der Film-Reihe sind am 23. Dezember ab 20.15 Uhr bei SAT.1 zu sehen und laufen am 25. Dezember ab 14.25 Uhr in der Wiederholung ebenfalls bei SAT.1.

Der Polarexpress: Gibt es den Weihnachtsmann überhaupt? Ein kleiner Junge wartet in seinem Bett an Heiligabend auf das Klingeln eines Rentierschlittens. Stattdessen erscheint ein riesiger Zug, der alle Kinder auf eine Reise zum Nordpol mitnimmt. Der Schaffner (Tom Hanks) verspricht den Zweiflern ein ganz besonderes Abenteuer.

Lustige Weihnachtsfilme Der Grinch: Der Grinch (Jim Carrey), ein grünes Wesen mit einem Herzen aus Stein, wohnt in den Bergen hoch über dem idyllischen Städtchen Whoville. Übellaunig und verschlagen hasst er eine Sache ganz besonders: Fröhliche Menschen, zum Beispiel solche, die sich auf Weihnachten freuen. Also schmiedet er einen besonders perfiden Plan – er will das Christfest einfach stehlen. 2021 läuft der Film am 24. Dezember um 16 Uhr bei VOX. Das Remake als Animationsfilm ist am 25. Dezember um 20.15 Uhr bei RTL als Free-TV-Premiere zu sehen.

Bad Santa: Willie (Billy Bob Thornton) ist ein abgewrackter Alkoholiker, der jedes Jahr aufs Neue als Weihnachtsmann in Kaufhäusern jobbt. Unter seinem schlecht sitzenden Kostüm verbirgt sich jedoch ein gerissener Safeknacker, der zusammen mit seinem kleinwüchsigen Partner Marcus (Tony Cox) einmal im Jahr einen großen Coup landet und den Tresor seiner Arbeitgeber ausräumt. Der Film ist in der Nacht vom 25. auf den 26. Dezember um 2.55 Uhr auf ZDFneo zu sehen.

Wir sind keine Engel: Drei Sträflinge (Peter Ustinov, Humphrey Bogart, Aldo Ray) fliehen zu Weihnachten aus dem Gefängnis. Sie finden Unterschlupf bei Kaufmann Felix Ducotel (Leo G. Carroll). Als dessen habgieriger Vetter André (Basil Rathbone) auftaucht, machen sich die drei Gauner auf ihre Weise nützlich.

Romantische Weihnachtsfilme Liebe braucht keine Ferien: Die Amerikanerin Amanda (Cameron Diaz) und die Britin Iris (Kate Winslet) verbindet eines, nämlich Liebeskummer. Um über ihre Expartner hinwegzukommen, brauchen sie zu Weihnachten eine Auszeit. Als sie sich übers Internet kennenlernen, beschließen sie, ihre Häuser zu tauschen. Und so landet Amanda in einem verschneiten Cottage in England und Iris in Amandas Luxusvilla in L.A. Es dauert nicht lange und schon stehen Iris' Bruder Graham (Jude Law) und der Musiker Miles (Jack Black) vor der jeweils passenden Tür – denn Liebe kennt keine Ferien. Der Film ist am 23. Dezember 2021 um 20.15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.

Tatsächlich... Liebe: In London schlägt kurz vor Weihnachten die Liebe zu: Der Premierminister (Hugh Grant) verguckt sich in seine Bürohelferin, eine junge Braut (Keira Knightley) merkt, dass der beste Freund ihres Mannes unsterblich in sie verliebt ist und ein Verlagsleiter versucht mit einer jungen Mitarbeiterin (Heike Makatsch) aus der Eheroutine auszubrechen. Zwei Monate vor Weihnachten kommt es in London zu zahlreichen Beziehungswirrungen und -irrungen. Im TV ist "Tatsächlich... Liebe" am 25. Dezember 2021 um 23.20 Uhr auf ZDFneo zu sehen.