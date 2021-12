Schauspielerin Alicia Witt: Ihre Eltern wurden tot aufgefunden

Demnach wurden ihr Vater Robert (87) und ihre Mutter Diane (75) am 20. Dezember tot in ihrer Wohnung in Massachusetts aufgefunden. Witt selbst hatte veranlasst, dass jemand nach den beiden schauen würde, nachdem sie tagelang nichts von ihnen gehört hatte.

Witt ist in den Achtzigern von David Lynch (75) für seine "Dune"-Verfilmung von "Der Wüstenplanet" entdeckt worden und war später auch in seiner Serie "Twin Peaks" zu sehen. Zuletzt sah man sie in Serien wie "The Walking Dead" oder "Orange is the New Black".