Joko und Klaas verlieren auf dem Eis – und müssen "Dinner for One" nachspielen

"Joko & Klaas gegen ProSieben on Ice" hieß es am Dienstagabend (21. Dezember). Kurz vor Weihnachten mussten sich Joko Winterscheidt (42) und Klaas Heufer-Umlauf (38) im Wettkampf gegen ihren Arbeitgeber auf der Eisfläche behaupten.

Und auch dieses Mal wurde es nichts mit einem Sieg für die beiden Moderatoren: In der letzten Runde verloren sie beim Dart. Die Strafe: Es gibt eine Neuauflage von "Dinner for One" mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in den Hauptrollen. Die Zuschauer kommen am 31. Dezember um 20:15 Uhr auf ProSieben in den Genuss der Show.