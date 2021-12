Sophia Thomalla: Muss mir manchmal Veranstaltungen schön trinken

Als Moderatorin und It-Girl muss Sophia Thomalla auf so manch unliebsames Event. Wie sie nun in einem Interview verriet, trinkt sie sich viele der Veranstaltungen einfach schön.

Für Sophia Thomalla ist das Leben als It-Girl manchmal nur mit Alkohol erträglich. Wie die 32-Jährige in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" verriet, übersteht sie so manches Event nur, indem sie trinkt. "Jetzt werden alle sagen, die Thomalla hat ein Alkoholproblem. Aber mal ehrlich: Manche Veranstaltungen, Berlinale-Empfänge zum Beispiel, muss man sich einfach schön trinken", so die Moderatorin und Schauspielerin.