Donald Trump hat Booster-Impfung gegen Corona – und wird deswegen ausgepfiffen

Donald Trump (75) hat bei einer Veranstaltung von seiner Booster-Impfung gesprochen. Doch dieser Schritt kam bei einigen Anhängern nicht gut an. Der ehemalige US-Präsident wurde von Teilen seiner Fans ausgebuht. Donald Trump war in Dallas von Moderator Bill O'Reilly (72) für dessen Show "No Spin News" interviewt worden.