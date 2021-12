"Sex Zimmer, Küche, Bad": Amazon macht Influencer zu Serien-Stars

Die neue Young-Adult-Serie "Sex Zimmer, Küche, Bad" setzt neben professionellen Darstellerinnen und Darstellern auch auf Social-Media-Stars. Mit dabei sind unter anderem Lukas White, Chris Torez und Luana Knöll.

Wer heutzutage up-to-date sein will, kommt um die Zusammenarbeit mit Influencern wohl nicht mehr herum. Dass deutsche TikTok- und Instagram-Stars jedoch mitnichten ein Garant für den Erfolg eines Projekts sind, bewies YouTuber Torge Oelrich alias Freshtorge bereits 2015 mit seinem katastrophalen Schul-Zombie-Klamauk "Kartoffelsalat" (der Streifen zählt trotz Influencer-Besetzung mit 1,3 von zehn Punkten bis heute zu den am schlechtesten bewerteten Filmen in der Datenbank "IMDb"). Nichtsdestotrotz sollen nun auch bei Amazon junge Web-Berühmtheiten als Zugpferde für eine neue Serie herhalten.

Jana Riva, Leon Pelz und Co: TikTok-Berühmtheiten mit verborgenem Schauspieltalent? Für die Young-Adult-Comedy mit dem semi-originellen Titel "Sex Zimmer, Küche, Bad" (ab 23. Dezember) hat der Streamingdienst Online-Stars wie Jana Riva (255.000 Follower bei TikTok, 246.000 bei Instagram), Lukas White (529.000 Follower bei TikTok, 306.000 bei Instagram), Leon Pelz (230.000 Follower bei TikTok, 112.000 bei Instagram), Chris Torez (353.000 Follower bei TikTok, 117.000 bei Instagram) und Luana Knöll (403.000 Follower bei TikTok, 164.000 bei Instagram) vor die Kamera gebeten. Manche von ihnen haben sogar bereits Schauspielerfahrung, etwa in der Joyn-Webserie "Das Internat (Jana Riva, Luana Knöll) oder dem RTLZWEI-Format "Krass Schule – Die jungen Lehrer" (Lukas White).

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Das Projekt sei "etwas ganz Besonderes", so Sebastian Lang, Geschäftsführer der PANTAFLIX Studios, in einer Amazon-Pressemeldung: "Die Partnerschaft mit einem globalen Player wie Prime Video zeigt, dass unsere moderne Herangehensweise an das Erzählen von Geschichten und dem Mix aus jungen Creator:innen und professionellen Schauspieler:innen bestens funktioniert." Content Creators als Schauspielstars – reicht das wirklich aus, um sich selbst so auf die Schulter zu klopfen?

"Sex Zimmer, Küche, Bad": Davon handelt die Amazon-Produktion Es bleibt abzuwarten, wie innovativ die achtteilige Comedy tatsächlich ist. Die Story selbst scheint jedoch vergleichsweise banal auszufallen. Wie Amazon bereits vorab mitteilte, soll die Serie auf dem angespannten Immobilienmarkt in München basieren, der vor allem mittellose Studentinnen und Studenten regelmäßig an den Rand des Wahnsinns treibt. Als in einer feierwütigen Sechser-WG in zentraler Lage ein Zimmer frei wird, erwartet die verbleibenden Mitbewohnerinnen und Mitbewohner ein anstrengender Casting-Marathon. Die Freude ist groß, als die Truppe in Sophie (Jana Riva) die vermeintlich perfekte Kandidatin findet. Doch mit dem Einzug der wilden neuen Bewohnerin nimmt erst das wahre Chaos seinen Lauf.

Sex, Drugs and Rock'n'Roll im Münchner Glockenbachviertel – und das, laut Amazon, mit "viel Humor" und "jeder Menge Hürden und Drama, aber auch unvergesslichen Party-Nächten und Erlebnissen". Mit von der Partie sind übrigens auch Céline Beran (rund 3800 Instagram-Follower) und Sascha Quade (knapp 5500 Instagram-Follower), die es trotz vergleichsweise geringer Reichweite sogar in den Trailer geschafft haben. Wer weiß, vielleicht gelingt ihnen durch die Prime-Serie ja der Absprung ins Influencerbusiness.