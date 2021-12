José Carreras-Gala aus der Wiener Staatsoper 2021: Aufzeichnung bei 3sat

Es war ein emotionaler Abschied in der Wiener Staatsoper, wenige Wochen vor José Carreras 75. Geburtstag am 05. Dezember 2021. Gemeinsam mit der Sopranistin Elina Garanca und begleitet von seinem langjährigen Pianisten Lorenzo Bavaj verabschiedete sich der große Tenor, der als einer der besten der Welt Jahrzehnte lang in den berühmten Opernhäusern zu Gast war und den jedermann vom Auftritt der "Drei Tenöre" mit Pavarotti und Plácido Domingo kennt, von seinem Publikum.

Zu Gehör kommen Werke von Edvard Grieg, Erik Satie und Gaetano Donizetti. Der Erlös des Wiener Konzerts kommt über seine José-Carreras-Stiftung dem Hilfswerk für kranke Kinder, "Cape 10", zugute. Carreras selbst kämpfte in den Achtzigern jahrelang gegen die Leukämie an und konnte sie schließlich besiegen, um seine Weltkarriere fortzusetzen. Bis heute tritt die internationale José-Carreras-Stiftung für die Forschung im Kampf gegen den Blutkrebs ein.

An der Wiener Staatsoper war in Barcelona geborene Startenor am 28. Januar 1974 in "Rigoletto" als Herzog von Mantua zum ersten Mal aufgetreten. Der Durchbruch kam 1977 als Rodolfo in Puccinis "La Bohème". Bis 1996 dauerten Carreras' Staatsopern-Engagements, denen später einzelne Konzertabende folgten.