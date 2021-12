Single Bells: BR zeigt den Kultfilm eine Woche vor Weihnachten

Weihnachtskomödien gibt es wie Sand am Meer. Dementsprechend viel uninspirierter Klamauk findet sich darunter. Verständlich, dass das TV-Publikum gerne auf gute alte Weihnachtstraditionen zurückgreift. An der deutsch-österreichischen Koproduktion "Single Bells" (1997) von Regisseur Xaver Schwarzenberger weiß man eben, was man hat: eine bitterböse Familiengeschichte zur Weihnachtszeit, die genüsslich falsche Sentimentalität enttarnt. Das BR Fernsehen wiederholt den satirischen Fernsehkult zum Fest nun knapp eine Woche vor Heiligabend – noch nicht zu spät, um die eigenen Pläne für die Feiertage zu überdenken!