Sex and the City: Mr. Big wird sexueller Missbrauch vorgeworfen

In der vergangenen Woche ist "Sex and the City"-Star Chris Noth aufgrund der Fortsetzung der Serie weltweit Gesprächsthema gewesen. Nun sieht er sich schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert: Zwei Frauen werfen dem Schauspieler vor, sie zum Sex gezwungen zu haben. Das erklärten sie gegenüber "The Hollywood Reporter". Noth bestreitet die Vorwürfe.

