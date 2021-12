"Der kleine Lord" in der ARD: Traditionen soll man pflegen

Am Freitag vor Weihnachten läuft "Der kleine Lord": An dieser Tradition rüttelt das Erste auch in diesem Jahr nicht. Der Film ist aber einfach auch zu kitschig-schön, um ihn aus dem Programm zu werfen.

Kein Jahr vergeht, in dem nicht "Der kleine Lord" (1980) auf den deutschen Fernsehbildschirmen auftaucht. Die Verfilmung des Jugendromans der britischen Autorin Frances Hodgson Burnett, die auch "Sara – Die kleine Prinzessin" und "Der geheime Garten" verfasste, ist inzwischen selbst zum Klassiker geworden. Die ergreifende Geschichte vom kleinen Jungen (Ricky Schroder), der durch seine Herzlichkeit die raue Schale seines Großvaters (Sir Alec Guinness) knackt und den weichen Kern zutage fördert, gehört zur Vorweihnachtszeit wie Plätzchen und Adventskranz. Deshalb zeigt das Erste wie jedes Jahr den rührenden Appell an die Menschlichkeit wieder zur besten Sendezeit.

Der opulente Ausstattungsfilm hält sich getreu an die Vorlage. Eigentlich ist die Erzählung im England zu Anfang des 20. Jahrhunderts angesiedelt, doch zunächst führt der Weg in ein heruntergekommenes Viertel in New York. Arm, aber rechtschaffen lebt hier der achtjährige Ceddie (Schroder) mit seiner verwitweten Mutter. Von seiner adeligen Herkunft hat er keine Ahnung. Sein verstorbener Vater war der einzige Sohn des Grafen von Dorincourt (Guinness) und wurde, als er eine bürgerliche Amerikanerin heiratete, von Ceddies Großvater verstoßen.