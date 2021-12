Mariah Carey: Wie steht sie heute zu "All I Want For Christmas Is You"?

An der Vorweihnachtszeit gibt es kein Vorbeikommen an Mariah Carey: Mit "All I Want For Christmas Is You" schaffte sie es bis ganz an die Spitze der weltweiten Charts. Jetzt hat das Multitalent eine neue Plattform entdeckt: Mit dem Apple TV+-Special "Mariahs Christmas Magic" bringt die Sängerin das Weihnachtsfest virtuell ins Wohnzimmer ihrer Fans – und das mit großem Erfolg. Wie es sich für die Pop-Diva anfühlt, plötzlich aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr auf Tour zu gehen?

Im Interview mit prisma verriet sie: “Vor COVID habe ich so viele Shows in New York, Las Vegas und überall auf der Welt gespielt – ob in London oder in vielen anderen wundervollen Locations. Was sich mittlerweile verändert hat, ist die Art und Weise, wie wir zu Corona-Zeiten Shows auf die Beine stellen. Die Weihnachts-Magie versuche ich jetzt, mit meinem TV-Special fortzuführen", erklärt sie.

Carey weiter: "Natürlich gibt es dabei keine riesige Fan-Massen wie bei meinen Live-Shows, aber trotzdem sehe ich zumindest im Netz Menschen unterschiedlichster Herkunft und kleine Kinder, die 'All I Want For Christmas Is You' gemeinsam mit ihren Großeltern singen können. Das ist doch grandios. Als Sängerin bin ich stolz, so einen Hit zu haben. Und als Frau, die Weihnachten liebt, erst recht!"

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren