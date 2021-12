"Gipfel der Quizgiganten": Sendetermine bei RTL stehen fest

Im neuen Jahr wartet gleich zu Beginn ein Highlight auf alle Quizshow-Fans: Beim "Gipfel der Quizgiganten" treten die erfahrenen Quizmaster Günther Jauch (65, "Wer wird Millionär?"), Johannes B. Kerner (57, "ZDF-Quiz-Champion") und Guido Cantz (50, "Quizz Dich auf 1") gegen eine harte Konkurrenz an. Jetzt hat RTL bekannt gegeben, wann die neue Show zu sehen sein wird.

Die beiden angekündigten Ausgaben sind am 10. und 17. Januar 2022 (jeweils um 20:15 Uhr) zu sehen. Die Quizmaster treffen in der Sendung auf die Gewinnerinnen und Gewinner von unter anderem "Wer wird Millionär?", "ZDF-Quiz-Champion", "Der klügste Deutsche", "Gefragt - Gejagt", "Rette die Million", "Ich weiß alles" und "Quizduell".

Gespielt wird in insgesamt drei Runden. Dabei müssen die Teams nicht nur Wissensfragen aus verschiedenen Kategorien wie "Erdkunde", "Sport", "Film und Fernsehen" oder "Unnützes Wissen" beantworten, auch sind in einer Spielrunde Geschicklichkeit, Ausdauer oder Konzentration gefordert. Siegen die Herausforderer, nehmen sie die erspielte Summe mit nach Hause. Räumen die Quizmaster ab, wandert das Geld in den Jackpot für die nächste Show. Schauspielerin Palina Rojinski (36) moderiert das Quizshow-Highlight.