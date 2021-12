"José Carreras Gala" im MDR: Viele Stars sind dabei

Unter dem Motto "Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem" lädt Weltstar José Carreras wieder zu seiner großen Benefizgala nach Leipzig. Kurz nach dem 75. Geburtstag des in den 80ern selbst an Leukämie erkrankten Sängers am 5. Dezember treten im MDR- Fernsehen zahlreiche nationale und internationale Stars auf. An der Seite des Tenors José Carreras führen Mareile Höppner ("Brisant") und Sven Lorig vom "ARD-Morgenmagazin" durch den Abend.