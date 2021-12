Impfpflicht: Politiker erhielten Drohbriefe mit Fleisch

Wie die "Tagesschau" am Dienstagabend berichtete, sollen nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios und des ARD-Politikmagazins "Kontraste" zahlreiche Drohbriefe an Politikerinnen und Politiker, Polizeibehörden und weitere Institutionen verschickt worden sein.

Enthalten sei dabei jeweils auch ein in Alufolie gewickeltes Stück Fleisch gewesen. "Das Fleisch ist mit ausstrahlenden Covid-19 Viren und mit Zyklon B durchseucht. Der Widerstand gegen die Impfung und die Maßnahmen wird blutig und unappetitlich", heiße es in den beigefügten Schreiben.

Die Kriminaltechnische Untersuchung beim Landeskriminalamt Berlin konnte bislang keine tatsächlichen Gefahrenstoffe feststellen. "Ausstrahlende Covid-19 Viren" gebe es, wie ARD und rbb in einem Bericht betonen, "ohnehin nicht". Von den Paketen geht also zumindest keine direkte Gefahr aus.

Mindestens zwölf Drohbriefe dieser Art hätten Gegner einer potenziellen Impfpflicht versandt, unter anderem auch an den Regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) rief die Betroffenen in der rbb-Sendung "Brandenburg Aktuell" dazu auf, sämtliche Drohungen zur Anzeige zu bringen. Der Staatsschutz solle eine mögliche Gefährdung prüfen, so Stübgen.