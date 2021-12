Schauspielerin Verónica Forqué verstorben

Besonders in den Werken des Regisseurs Pedro Almodóvar machte sie sich einen Namen. So übernahm Forqué in der medienkritischen Satire "Kika" (1994) die Titelrolle und stand auch für "Womit habe ich das verdient?" (1984) sowie "Matador (1986) vor der Kamera.

"Die Lücke, die sie in unserem Leben und in unserem Kino hinterlässt, ist nicht zu schließen", schrieb El Deseo, die gemeinsame Produktionsfirma von Pedro Almodóvar und seinem Bruder Agustín in einer Botschaft über Forqué. "Eine außergewöhnliche Schauspielerin und eine unersetzliche Person, mit der wir die Ehre hatten, zu arbeiten und das Leben zu teilen, ist gegangen", heißt es weiter in dem Statement. Mit "Gute Reise, Véronica" verabschiedet sich die Produktionsfirma von der Schauspielerin.