"Tagesschau" berichtet über Joshua Kimmich: Zuschauer reagieren mit Spott

Bei eben jenem Kurznachrichtendienst äußerten jedoch etliche Zuschauerinnen und Zuschauer Verwunderung, wenn nicht Bestürzung darüber, dass das Impfbekenntnis eines Fußballspielers solche Beachtung in den ARD-Hauptnachrichten erhält. "'Kimmich will sich impfen lassen' um 20:03 Uhr in der Tagesschau. Das ist auch so eine Meldung, die vor zwei Jahren kein Mensch verstanden hätte", nahm es ein User mit Humor. Ein anderer zeigte sich fassungslos: "Die #Tagesschau um 20 Uhr berichtet über einen Fußballprofi, der sich impfen lässt. What a time to be alive. #Kimmich"