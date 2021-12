Wilsberg: Neue Darstellerin Patricia Meeden ergänzt das Team

Der charmanten Juristin Dr. Tessa Tilker (Patricia Meeden) gehört im neuen Wilsberg-Krimi "Einer von uns", dem 73. der beliebten Reihe, die ganze Aufmerksamkeit. Als es bei einem Geheim-Seminar im Schlosshotel offensichtlich eine Leiche gibt, ruft Tessa Wilsberg zu Hilfe, beide kennen sich aus alten Tagen. In der Folge "Wellenbrecher" hatten sie zusammen im Februar 2020 in einem Erbskandal recherchiert. Dass man "Alex" Alexandra Holtkamp alias Ina Paule Klink, die "zum Bedauern des ZDF" aus der Reihe ausgestiegen war, vermisst, ist klar. Doch in die Neue dürfte sich nicht nur Wilsbergs Kollege Ekki Talkötter (Oliver Korittke) verknallen.

Tessa nimmt an einem obskuren Management-Seminar im abgelegenen Wasserschloss-Hotel teil. Außer ihr besteht die schmale Klientel aus einem Unternehmensberater, einer Polit-Assistentin, einem PR-Mann und einem gerade gefeuerten Journalisten. Als Tessa nächtens eine Blutspur im Foyer entdeckt, trifft sie auf den Kriminalbeamten Overbeck (Roland Jankowsky), der zuvor einen wichtigen Powerpoint-Vortrag halten wollte. Doch die Technik streikte, auf dem Schirm erschien eine bedrohliche Botschaft: "Ich weiß, was Sie getan haben, und bald wird jeder Ihre dunklen Geheimnisse kennen."

Inzwischen wurde aber auch wieder in Münster gedreht – sogar im beengten Wilsberg-Antiquariat. Da freut man sich mit den Darstellern, die im Film zuletzt mit der Neuen so glücklich in die Kamera lächeln. Und Frank Sinatra singt zum Retro-Krimi passend einen Crooner-Song aus den Sechzigerjahren: "Call Me Irresponsible". Genau das, "unzuverlässig", wird die Neue allerdings wohl nie sein.